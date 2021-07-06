Ждем аншлаг? Бой Джошуа – Усик может пройти при 100-процентной заполняемости

Накануне стало известно, что в Лондоне с 19 июля ослабят карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса. Местные власти разрешат организаторам спортивных соревнований заполнять арены на 100%.

Таким образом, долгожданный мегафайт в супертяжелом весе между чемпионом WBA, WBO и WBC Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) может пройти при 100-процентной заполненности.

Ожидается, что Джошуа и Усик встретятся на ринге 25 сентября на домашнем стадионе лондонского Тоттенхэма, который вмещает около 63 тысяч человек.

Стоит отметить, что Александр Усик еще никогда не дрался при таком количестве болельщиков, а вот у Энтони Джошуа есть опыт выступления и перед 90-тысячной публикой.