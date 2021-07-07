Башир: Задача Усика против Джошуа – не потерять веру в свои силы

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне должен встретиться с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Бывший тренер Усика Джеймс Али Башир рассказал о сильных и слабых сторонах боксеров.

"Усик сам по себе довольно хороший панчер. Он бьет лучше, чем считают люди. Если он ударит тебя чисто, ты узнаешь, что ты пропустил от Александра Усика.

Главная вещь для него – не потерять веру в свои силы, не отходить от плана на бой, быть умным. Одна из вещей на счет того, чтобы быть умным, – у него должен быть вместительный топливный бак, чтобы быть мобильным все 12 раундов.

Задача Джошуа – убрать ветер от парусов Усика, сделать его недвижимым, загнать его в такие условия, где он не сможет двигаться. А это приходит с ударами по корпусу. Когда я говорю удары по корпусу, я имею в виду все. что выше линии талии.

Как тренер, я бы требовал от Джошуа опираться на него, именно драться с ним, избивать на ближней – когда я войду в клинч, я буду грубым и жестким парнем

Если Усик хочет забрать титулы, он должен выйти туда и также быть боссом. Он должен причинить боль Энтони Джошуа", - сказал Башир.