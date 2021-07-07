Дело нескольких дней: стало известно, когда Усик и Джошуа подпишут контракт на бой

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне должен встретиться с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк сообщил, на каком этапе находятся переговоры по бою.

"Продолжаем согласовательную работу по контракту Усик – Джошуа. Осталось несколько пунктов, которые нужно уладить. Утром 6 июля отправили финальную версию с нашей стороны для отчета и подписания. В ближайшие несколько дней контракт будет подписан.

У нас есть пункт о неразглашении, но некоторые моменты можно уже обсудить. Мы вместе делаем шоу, собираем бюджеты, распределяем расходы и прибыль.

Все принципиальные, краеугольные камни мы уже обсудили и внесли в контракт", - сказал Красюк.