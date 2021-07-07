Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дело нескольких дней: стало известно, когда Усик и Джошуа подпишут контракт на бой
Продолжаем ждать
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне должен встретиться с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Промоутер украинца Александр Красюк сообщил, на каком этапе находятся переговоры по бою.
"Продолжаем согласовательную работу по контракту Усик – Джошуа. Осталось несколько пунктов, которые нужно уладить. Утром 6 июля отправили финальную версию с нашей стороны для отчета и подписания. В ближайшие несколько дней контракт будет подписан.
У нас есть пункт о неразглашении, но некоторые моменты можно уже обсудить. Мы вместе делаем шоу, собираем бюджеты, распределяем расходы и прибыль.
Все принципиальные, краеугольные камни мы уже обсудили и внесли в контракт", - сказал Красюк.
Популярное сейчас
- Дезинтеграция на опыте: как Кьеллини морально задавил Альбу перед серией пенальти
- Момент истины. ВИДЕО серии пенальти в матче Италия - Испания
- Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.). Статус-кво 20-го века восстановлен
- И этот туда же: Чисора высмеял поражение Украины в поединке с Англией. Фото
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО