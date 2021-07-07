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9 лет назад Владимир Кличко во второй раз нокаутировал Тони Томпсона. ВИДЕО

Бокс
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Единственный бой украинца в Швейцарии

9 лет назад Владимир Кличко во второй раз нокаутировал Тони Томпсона. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ровно 9 лет назад, 7 июля 2012 года, экс-король супертяжелого веса Владимир Кличко в Берне техническим нокаутом в шестом раунде повторно побил американца Тони Томпсона и сделал превосходный подарок на 68-й день рождения своему тренеру Эммануэлю Стюарду.

Первый бой между Кличко и Томпсоном состоялся в июле 2008 года и завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде.

Второй бой против Томпсона стал для Кличко-младшего последним под руководством Стюарда. В октябре того же года легендарный тренер умер.

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В статье: Владимир Кличко Бокс Тони Томпсон
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