9 лет назад Владимир Кличко во второй раз нокаутировал Тони Томпсона. ВИДЕО

Ровно 9 лет назад, 7 июля 2012 года, экс-король супертяжелого веса Владимир Кличко в Берне техническим нокаутом в шестом раунде повторно побил американца Тони Томпсона и сделал превосходный подарок на 68-й день рождения своему тренеру Эммануэлю Стюарду.

Первый бой между Кличко и Томпсоном состоялся в июле 2008 года и завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде.

Второй бой против Томпсона стал для Кличко-младшего последним под руководством Стюарда. В октябре того же года легендарный тренер умер.