Третий бой между Фьюри и Уайлдером обслужат судьи из США

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 24 июля в Лас-Вегасе проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Судейская бригада в трилогии будет полностью американской. В ринге с боксерами будет находиться Майкл Ортега, а судейские записки подсчитают Тим Чэтем, Дейв Моретти и Патрисия Морс Джарман.

Ортега с 1996 года отработал более 300 боев, включая поединки при участии Геннадия Головкина и Джо Кальзаге.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. В реванше Фьюри побил боксера из Алабамы техническим нокаутом в седьмом раунде.