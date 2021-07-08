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Третий бой между Фьюри и Уайлдером обслужат судьи из США

Бокс
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Любопытная история

Третий бой между Фьюри и Уайлдером обслужат судьи из США

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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 24 июля в Лас-Вегасе проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Судейская бригада в трилогии будет полностью американской. В ринге с боксерами будет находиться Майкл Ортега, а судейские записки подсчитают Тим Чэтем, Дейв Моретти и Патрисия Морс Джарман.

Ортега с 1996 года отработал более 300 боев, включая поединки при участии Геннадия Головкина и Джо Кальзаге.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. В реванше Фьюри побил боксера из Алабамы техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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