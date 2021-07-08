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А ему уже 42: Пакьяо впечатлил невероятной скоростью во время тренировки

Бокс
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А ему уже 42: Пакьяо впечатлил невероятной скоростью во время тренировки

Новина українською

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою с Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Филиппинец показал, что в 42 года скорость все еще при нем:

Бой Пакьяо – Спенс пройдет 21 августа в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы американца по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.

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В статье: Мэнни Пакьяо Бокс Эррол Спенс
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