Арум хочет организовать бой между Кроуфордом и Тейлором

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о намерении свести на ринге абсолютного чемпиона суперлегкого веса Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) с чемпионом WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

"В начале следующего года мы сможем сделать бой, который взорвет все в Великобритании. Это будет поединок Тейлора против Теренса Кроуфорда за титул в полусреднем весе. Будем рады сделать это в Шотландии весной в присутствии 60 000 зрителей", - сказал Арум.

Перед возможным боем с Кроуфордом Тейлор проведет поединок с обязательным претендентом Джеком Кэттероллом. Что касается американца, то его возвращение на ринг запланировано на 23 октября.