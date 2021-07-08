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Арум хочет организовать бой между Кроуфордом и Тейлором
Звучит заманчиво
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о намерении свести на ринге абсолютного чемпиона суперлегкого веса Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) с чемпионом WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
"В начале следующего года мы сможем сделать бой, который взорвет все в Великобритании. Это будет поединок Тейлора против Теренса Кроуфорда за титул в полусреднем весе. Будем рады сделать это в Шотландии весной в присутствии 60 000 зрителей", - сказал Арум.
Перед возможным боем с Кроуфордом Тейлор проведет поединок с обязательным претендентом Джеком Кэттероллом. Что касается американца, то его возвращение на ринг запланировано на 23 октября.
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