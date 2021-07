Фьюри подхватил коронавирус. Третий бой с Уайлдером перенесен на октябрь

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сдал положительный тест на коронавирус и не сможет 24 июля выйти на ринг на бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), сообщает ESPN.

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер отмечает, что третий бой Фьюри и Уайлдера перенесен на 9 октября. Вскоре эта информация должна получить официальное подтверждение.

Sources: Targeted date for Tyson Fury-Deontay Wilder 3 is Oct. 9. Fight moving to fall ostensibly means plenty of promotion on ESPN and FOX on college football Saturdays and NFL Sundays. Heavyweight championship trilogy fight will still be staged in Las Vegas at T-Mobile Arena