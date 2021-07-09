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Редкач перешел в весовую категорию Ломаченко
И уже говорит о бое с Василием
Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) сообщил, что уходит с полусреднего веса и продолжит карьеру в легком дивизионе.
"Бой с Ломаченко? Если мой менеджер организует бой, то я с легкостью выйду на поединок. Ломаченко слишком мал для меня. Он ниже, он маленький.
В полулегком и втором полулегком весах Ломаченко – зверь, но в легком весе ситуация другая", - приводит слова Редкача ESNews.
Иван Редкач в последний раз выходил на ринг в апреле, когда в бою с Реджисом Прогрейсом симулировал удар ниже пояса и проиграл нокаутом.
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