Редкач перешел в весовую категорию Ломаченко

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) сообщил, что уходит с полусреднего веса и продолжит карьеру в легком дивизионе.

"Бой с Ломаченко? Если мой менеджер организует бой, то я с легкостью выйду на поединок. Ломаченко слишком мал для меня. Он ниже, он маленький.

В полулегком и втором полулегком весах Ломаченко – зверь, но в легком весе ситуация другая", - приводит слова Редкача ESNews.

Иван Редкач в последний раз выходил на ринг в апреле, когда в бою с Реджисом Прогрейсом симулировал удар ниже пояса и проиграл нокаутом.