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Редкач перешел в весовую категорию Ломаченко

Бокс
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И уже говорит о бое с Василием

Редкач перешел в весовую категорию Ломаченко

Новина українською

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) сообщил, что уходит с полусреднего веса и продолжит карьеру в легком дивизионе.

"Бой с Ломаченко? Если мой менеджер организует бой, то я с легкостью выйду на поединок. Ломаченко слишком мал для меня. Он ниже, он маленький.

В полулегком и втором полулегком весах Ломаченко – зверь, но в легком весе ситуация другая", - приводит слова Редкача ESNews.

Иван Редкач в последний раз выходил на ринг в апреле, когда в бою с Реджисом Прогрейсом симулировал удар ниже пояса и проиграл нокаутом.

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
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