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Уайт хочет драться с Уайлдером 24 июля

Бокс
(1 голосов)

Звучит заманчиво

Уайт хочет драться с Уайлдером 24 июля

Новина українською

«Временный» чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил готовность заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Фьюри и Уайлдером 24 июля в Лас-Вегасе должны были провести третью встречу, однако сегодня стало известно, что британец подхватил коронавирус.

Серьезность намерений Уайта касательно боя с Уайлдером в Твиттере подтвердил промоутер Эдди Хирн.

Уайт в последнем бою в реванше нокаутировал Александра Поветкина и вернул в свои руки «временный» пояс WBC.

Ожидается, что третий бой между Фьюри и Уайлдером перенесут на 9 октября.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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