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Уайт хочет драться с Уайлдером 24 июля
Звучит заманчиво
«Временный» чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил готовность заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Фьюри и Уайлдером 24 июля в Лас-Вегасе должны были провести третью встречу, однако сегодня стало известно, что британец подхватил коронавирус.
Серьезность намерений Уайта касательно боя с Уайлдером в Твиттере подтвердил промоутер Эдди Хирн.
Spoke to @DillianWhyte - he is due to fight end of August but ready to jump in July 24 v Wilder ????— Eddie Hearn (@EddieHearn) July 8, 2021
Уайт в последнем бою в реванше нокаутировал Александра Поветкина и вернул в свои руки «временный» пояс WBC.
Ожидается, что третий бой между Фьюри и Уайлдером перенесут на 9 октября.
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