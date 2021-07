Уайт хочет драться с Уайлдером 24 июля

«Временный» чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил готовность заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Фьюри и Уайлдером 24 июля в Лас-Вегасе должны были провести третью встречу, однако сегодня стало известно, что британец подхватил коронавирус.

Серьезность намерений Уайта касательно боя с Уайлдером в Твиттере подтвердил промоутер Эдди Хирн.

Spoke to @DillianWhyte - he is due to fight end of August but ready to jump in July 24 v Wilder ????