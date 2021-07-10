Хирн о бое Усик - Джошуа: Надеюсь, что закроем сделку на этой неделе

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что на текущей неделе ожидает подписания контракта на бой своего подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:

- Когда мы можем ожидать следующий бой Джошуа? Может поединок с Усиком пройти в США?

- Прямо сейчас фокус на бой против Александра Усика. Это, похоже, будет 25 сентября. Будем надеяться, что мы официально закроем сделку на этой неделе. Мы сейчас работаем над стадионом и вместительностью. Есть хорошие новости от правительства о снятии ограничений.

Я думаю, Джошуа с большим желанием подрался бы в Америке снова. Его опыт с Энди Руисом был не лучшей его ночью. Это, конечно, была сама драматическая ночь. Ночь в Madison Square Garden мы точно никогда не забудем.

Я думаю, он хочет вернуться и сделать все правильно. С Джошуа вопрос не в том, что он хочет 3-5 поединков, он хочет драться еще 10 лет.

Я не скажу, что он будет, он просто любит спорт, любит совершенствоваться, ему кажется, что он может очень много дать. Я думаю, он может сделать многое: подерется с Усиком, будем надеяться, подерется за абсолютного чемпиона, также вернется в Америку. Я вижу его доминирующим долгое время.

- Вопрос был в том, может ли состояться поединок Джошуа - Усик в Америке?

- Нет, он будет в Англии. Мы хотим вернуться с крупным мероприятием. Если у нас будет 60-70 тысяч человек на стадионе "Тоттенхэма", что мы сейчас обсуждаем, тогда именно это мы и сделаем, - сказал Хирн.