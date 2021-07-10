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Дилиан Уайт: Сделайте меня чемпионом мира и я буду драться с Уайлдером

Бокс
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Нормальные замашки

Дилиан Уайт: Сделайте меня чемпионом мира и я буду драться с Уайлдером

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 21 КО) рассказал, что хотел бы выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Для этого у них и есть временный чемпион. Когда происходит подобное и срываются бои, когда чемпион травмирован, не может драться или в силу каких-то других причин не может провести защиту, на сцену выходит временный чемпион.

Уайлдер впервые стал чемпионом таким образом. Вспомните, как Виталий Кличко не мог защищать титул, поскольку участвовал в выборах мэра. WBC сделал Кличко почетным чемпионом и создал другой пояс, за который Стиверн подрался с Арреолой, а затем - с Уайлдером. Так что здесь похожая ситуация.

Сделайте меня чемпионом мира, я подерусь с Уайлдером как чемпион, а победитель этого боя будет драться с Тайсоном Фьюри. Затем победитель того поединка подерется с Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Все проблемы можно решить одним действием" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал подробности организации боя Усик - Джошуа.

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В статье: Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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