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Дилиан Уайт: Сделайте меня чемпионом мира и я буду драться с Уайлдером
Нормальные замашки
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 21 КО) рассказал, что хотел бы выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Для этого у них и есть временный чемпион. Когда происходит подобное и срываются бои, когда чемпион травмирован, не может драться или в силу каких-то других причин не может провести защиту, на сцену выходит временный чемпион.
Уайлдер впервые стал чемпионом таким образом. Вспомните, как Виталий Кличко не мог защищать титул, поскольку участвовал в выборах мэра. WBC сделал Кличко почетным чемпионом и создал другой пояс, за который Стиверн подрался с Арреолой, а затем - с Уайлдером. Так что здесь похожая ситуация.
Сделайте меня чемпионом мира, я подерусь с Уайлдером как чемпион, а победитель этого боя будет драться с Тайсоном Фьюри. Затем победитель того поединка подерется с Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Все проблемы можно решить одним действием" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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