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Питер Фьюри о бое Усик - Джошуа: Я думаю, что шансы будут немного в пользу Энтони, 51 на 49
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The Sun
Известный британский тренер Питер Фьюри поделился ожиданиями от поединка Усик - Джошуа, а также назвал своего фаворита в этом противостоянии.
"Джошуа нужно использовать мощь и свои сильные стороны. Ему нужно прессинговать Усика, заставить его идти назад. Он должен сделать Александра слабым.
В Усика более быстрые руки, чем у Джошуа, но Энтони умеет бить. Если он попадет, то нанесет Усику вред. Нельзя вкладываться в удары. Джошуа нужно не особо спешить и боксировать, потому что Усик - серьезный боец, а не какой-то простак. Он не очень небольшой для супертяжелого веса.
Это будет серьезный поединок. Если Джошуа поймает Усика в начале боя, то останется только пожелать Александру спокойной ночи, но это сложная задача. Так что это будет тяжелый поединок, который может сложиться в любую сторону.
Я думаю, что шансы будут немного в пользу Джошуа из-за габаритов и мощи. Возможно, 51 на 49.
Усик гораздо лучше как боец, чем думают люди. Но я уверен, что Джошуа и его команда знают, насколько он хорош, и воспримут этот поединок всерьез.
К тому же, Джошуа тоже становится лучше. Я вижу его улучшения. Энтони стал более зрелым, он не надеется только на мощь. Это хороший бой, и я хочу его увидеть" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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