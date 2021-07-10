Питер Фьюри о бое Усик - Джошуа: Я думаю, что шансы будут немного в пользу Энтони, 51 на 49

Известный британский тренер Питер Фьюри поделился ожиданиями от поединка Усик - Джошуа, а также назвал своего фаворита в этом противостоянии.

"Джошуа нужно использовать мощь и свои сильные стороны. Ему нужно прессинговать Усика, заставить его идти назад. Он должен сделать Александра слабым.

В Усика более быстрые руки, чем у Джошуа, но Энтони умеет бить. Если он попадет, то нанесет Усику вред. Нельзя вкладываться в удары. Джошуа нужно не особо спешить и боксировать, потому что Усик - серьезный боец, а не какой-то простак. Он не очень небольшой для супертяжелого веса.

Это будет серьезный поединок. Если Джошуа поймает Усика в начале боя, то останется только пожелать Александру спокойной ночи, но это сложная задача. Так что это будет тяжелый поединок, который может сложиться в любую сторону.

Я думаю, что шансы будут немного в пользу Джошуа из-за габаритов и мощи. Возможно, 51 на 49.

Усик гораздо лучше как боец, чем думают люди. Но я уверен, что Джошуа и его команда знают, насколько он хорош, и воспримут этот поединок всерьез.

К тому же, Джошуа тоже становится лучше. Я вижу его улучшения. Энтони стал более зрелым, он не надеется только на мощь. Это хороший бой, и я хочу его увидеть" - сказал он.