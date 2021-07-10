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Субботний релакс от Василия Ломаченко. Фото
Украинец отдыхает
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после напряженной подготовки и замечательного поединка против японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) проводит домашний отдых. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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