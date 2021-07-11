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Эдди Хирн рассказал, когда организует поединок Фьюри - Джошуа
Интересный расклад
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что попытается организовать бой Джошуа - Фьюри в начале 2022 года. Его слова цитирует BoxingScene:
"Я думаю, что Джошуа и Фьюри в любом случае не подрались бы в этом году. После поединка 25 сентября очень сложно устроить еще один бой в декабре. Многие наши разговоры сейчас касающиеся проведения поединка за звание абсолютного чемпиона в январе или феврале.
Так что, возможно, перенос боя Фьюри - Уайлдер поможет этому. Фьюри мог бы пожелать провести еще один поединок в ноябре или декабре. И потом это все могло бы продолжаться бесконечно.
Если честно, я не знаю, состоится ли бой Фьюри - Уайлдер в октябре. Кто знает? По крайней мере, если этот поединок пройдет, а Джошуа успешно справится с Усиком, то тогда их следующие бои будут примерно в одно время. В таком случае мы можем попытаться устроить поединок за звание абсолютного чемпиона" - сказал он.
Напомним, что ранее Порье техническим
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