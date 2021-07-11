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Промоутер: Похоже, что Тайсон и Деонтей проведут бой в октябре

Бокс
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Промоутер: Похоже, что Тайсон и Деонтей проведут бой в октябре

UA-Футбол
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал перенос поединка Фьюри - Уайлдер и назвал ориентировочное время проведения этого мегафайта. Его слова цитирует SkySports:

"Похоже, что Тайсон и Деонтей проедут бой в октябре. Очень жаль, что поединок отложили, но что есть, то есть. К сожалению, у них в лагере Covid-19 и он сам получил положительный результат теста. Мы ничего не сможем с этим поделать. Это время, в которое мы живем, поэтому бой откладывается.

Ситуация очень огорчает и Тайсон очень расстроен. К тому времени, когда он выйдет в ринг, его простой уже будет равен 20-ти месяцам. Это долгий, очень долгий срок" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал, когда сможет организовать бой Джошуа - Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Фрэнк Уоррен
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