Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер: Похоже, что Тайсон и Деонтей проведут бой в октябре
Комментарий специалиста
Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал перенос поединка Фьюри - Уайлдер и назвал ориентировочное время проведения этого мегафайта. Его слова цитирует SkySports:
"Похоже, что Тайсон и Деонтей проедут бой в октябре. Очень жаль, что поединок отложили, но что есть, то есть. К сожалению, у них в лагере Covid-19 и он сам получил положительный результат теста. Мы ничего не сможем с этим поделать. Это время, в которое мы живем, поэтому бой откладывается.
Ситуация очень огорчает и Тайсон очень расстроен. К тому времени, когда он выйдет в ринг, его простой уже будет равен 20-ти месяцам. Это долгий, очень долгий срок" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
Популярное сейчас
- Новости со сборов Динамо и Шахтера. Кто новички? Европодкаст #29
- Титул Месси, гол новичка Динамо, претендент на Забарного. Главные новости за 10 июля
- Финал Копа Америка. Аргентина - Бразилия 1:0. Камень с души Лионеля Месси
- Фьюри подхватил коронавирус. Третий бой с Уайлдером перенесен на октябрь
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО