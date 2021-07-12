  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик набирает вес, поглощая огромные порции плова. ФОТО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик набирает вес, поглощая огромные порции плова. ФОТО

Бокс
(1 голосов)

Правильная еда

Усик набирает вес, поглощая огромные порции плова. ФОТО

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram показал свой рацион. Боксер опубликовал фото с огромным казаном узбекского плова.

Благодаря таким внушительным порциям вес Усика в последние годы легко перевалил за 100 кг. Теперь Александр более комфортно чувствует себя среди великанов супертяжелого дивизиона.

Усик должен вернуться на ринг 25 сентября в Лондоне, а его соперником по третьему бою в супертяжелом весе станет чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...