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Усик набирает вес, поглощая огромные порции плова. ФОТО
Правильная еда
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram показал свой рацион. Боксер опубликовал фото с огромным казаном узбекского плова.
Благодаря таким внушительным порциям вес Усика в последние годы легко перевалил за 100 кг. Теперь Александр более комфортно чувствует себя среди великанов супертяжелого дивизиона.
Усик должен вернуться на ринг 25 сентября в Лондоне, а его соперником по третьему бою в супертяжелом весе станет чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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