Руис опроверг слухи о бое с Уайлдером

Бывший чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) не станет заменой Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Фьюри и Уайлдер 24 июля в Лас-Вегасе должны были провести третий бой, однако поединок пришлось отложить из-за положительного теста британца на коронавирус.

"Бой с Уайлдером вместо Фьюри? Нет. Неправда все это.

Но, признаться, я готовился к ещё одному бою с Энтони Джошуа, когда казалось, что он так и не сможет договориться с Александром Усиком.

В бою с Крисом Арреолой чувствовал, что слегка заржавел. Так что нужно проводить бои чаще. Поэтому совсем скоро вновь приступлю к тренировкам", - сказал Руис.