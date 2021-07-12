Флойд Мейвезер заработал 35 тысяч долларов на бое Макгрегора и Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на твит экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Ранее Мейвезер поблагодарил Дастина Порье за победу в поединке с Макгрегором, поскольку благодаря ставке на это событие ему удалось выиграть более $ 35 тыс.

Макгрегор дал понять, что его насмешила маленькая сумма выигрыша. "35 тысяч", — написал он в своём "твиттере", добавив к тексту плачущие от смеха эмодзи.