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Флойд Мейвезер заработал 35 тысяч долларов на бое Макгрегора и Порье

Бокс
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Флойд поставило на победу Дастина

Флойд Мейвезер заработал 35 тысяч долларов на бое Макгрегора и Порье

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на твит экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Ранее Мейвезер поблагодарил Дастина Порье за победу в поединке с Макгрегором, поскольку благодаря ставке на это событие ему удалось выиграть более $ 35 тыс.

Макгрегор дал понять, что его насмешила маленькая сумма выигрыша. "35 тысяч", — написал он в своём "твиттере", добавив к тексту плачущие от смеха эмодзи.

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В статье: Конор Макгрегор
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