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Пакьяо: Эррол Спенс не самая большая проблема, с которой я сталкивался

Бокс
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Мэнни поделился ожиданиями от предстоящего поединка

Пакьяо: Эррол Спенс не самая большая проблема, с которой я сталкивался

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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

"Не могу сказать, что Спенс — самая большая проблема, с которой я сталкивался в ходе карьеры. Я дрался с лучшими бойцами мира, такими как Кит Турман, Оскар де ла Хойя, Мигель Котто, многими из великих бойцов современности и более раннего периода. Но могу сказать, что Спенс является одним из лучших боксёров мира на данный момент. Я занимаюсь боксом уже 30 лет, видел разные стили и сталкивался с разными проблемами, так что не думаю, что меня можно чем-то удивить. Это будет хороший бой. Мне предстоит поединок с одним из лучших современных боксёров", — приводит слова Пакьяо Ringnews24.

Поединок Пакьяо и Спенса пройдёт 21 августа 2021 года на "Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

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В статье: Мэнни Пакьяо Менни Пакьяо
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