У экс-чемпиона мира во время финала Евро-2020 украли олимпийское золото

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Джеймс Дигейл в Instagram сообщил, что во время финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в дом его родителей пробрались воры и похитили его олимпийскую золотую медаль и Орден Британской империи.

"Они ничего не стоят ни для кого, кроме меня. Может кто-нибудь помочь с информацией?", - написал британский боксер.

Джеймс Дигейл завершил карьеру в феврале 2019 года после поражения по очкам от Криса Юбэнка-младшего.