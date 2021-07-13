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У экс-чемпиона мира во время финала Евро-2020 украли олимпийское золото
Сплошные разочарования
фото - news18.com
Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Джеймс Дигейл в Instagram сообщил, что во время финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в дом его родителей пробрались воры и похитили его олимпийскую золотую медаль и Орден Британской империи.
"Они ничего не стоят ни для кого, кроме меня. Может кто-нибудь помочь с информацией?", - написал британский боксер.
Джеймс Дигейл завершил карьеру в феврале 2019 года после поражения по очкам от Криса Юбэнка-младшего.
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