Все бои Василия Ломаченко на Олимпийских играх. ВИДЕО

Василий Ломаченко – единственный боксер в истории Украины с двумя олимпийскими золотыми медалями. Он побеждал на Играх в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне.

Все бои Ломаченко на Олимпийских играх:

Василий Ломаченко с 2013 года выступает среди профессионалов. Василий становился чемпионом мира в трех весовых категориях и возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.