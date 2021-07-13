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Все бои Василия Ломаченко на Олимпийских играх. ВИДЕО

Бокс
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Ностальгический ролик

Все бои Василия Ломаченко на Олимпийских играх. ВИДЕО

фото - usatoday

Новина українською

Василий Ломаченко – единственный боксер в истории Украины с двумя олимпийскими золотыми медалями. Он побеждал на Играх в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне.

Все бои Ломаченко на Олимпийских играх:

Василий Ломаченко с 2013 года выступает среди профессионалов. Василий становился чемпионом мира в трех весовых категориях и возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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В статье: Василий Ломаченко Олимпийские игры 2022
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