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Все бои Василия Ломаченко на Олимпийских играх. ВИДЕО
Ностальгический ролик
фото - usatoday
Василий Ломаченко – единственный боксер в истории Украины с двумя олимпийскими золотыми медалями. Он побеждал на Играх в 2008 году в Пекине и в 2012-м в Лондоне.
Все бои Ломаченко на Олимпийских играх:
Василий Ломаченко с 2013 года выступает среди профессионалов. Василий становился чемпионом мира в трех весовых категориях и возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
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