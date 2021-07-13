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Владимир Кличко поможет Усику в бою с Джошуа
Так утверждает промоутер Александра
Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO 25 сентября в Лондоне должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Luckypunch.net сообщил, что Усик в процессе подготовки к бою с Джошуа может рассчитывать на опыт Владимира Кличко, который в 2017 году в невероятно зрелищном бою проиграл британцу техническим нокаутом в 11-м раунде.
"Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Джошуа. Я в этом уверен", - сказал Красюк.
Бой Джошуа – Усик должен пройти на футбольном стадионе лондонского Тоттенхэма.
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