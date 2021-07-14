Усик проиграл спор и побрился налысо

Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram запустил новый челлендж и мгновенно стал его первой жертвой. Боксер проиграл в популярную игру «Камень, ножницы, бумага» и тут же расстался со своими волосами.

Усик продолжает подготовку к крупнейшему бою в карьере – 25 сентября в Лондоне украинец должен встретиться с обладателем трех поясов в супертяжелом весе Энтони Джошуа.