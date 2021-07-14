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Усик проиграл спор и побрился налысо
Лысым летом проще
фото - kyivpost.com
Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram запустил новый челлендж и мгновенно стал его первой жертвой. Боксер проиграл в популярную игру «Камень, ножницы, бумага» и тут же расстался со своими волосами.
Усик продолжает подготовку к крупнейшему бою в карьере – 25 сентября в Лондоне украинец должен встретиться с обладателем трех поясов в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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