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Промоутер: Джошуа отказался драться с Усиком 14 августа

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Британца можно понять

Промоутер: Джошуа отказался драться с Усиком 14 августа

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Промоутер Эдди Хирн объяснил, почему бой между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет только в конце сентября, хотя британский чемпион WBA, WBO и IBF планировал вернуться на ринг 14 августа.

"Сперва мы работали над другой датой – 14 августа. Но когда предложили ее Джошуа, то он и его команда сразу же дали понять, что этот вариант их не устраивает.

Энтони сказал: "Послушай, последние 4 или даже 5 месяцев я готовился к бою за звание абсолюта с Тайсоном Фьюри. Во-первых, меня все еще гложит, что бой с Фьюри сорвался. Во-вторых, Усик – это совсем другой оппонент, под которого нужны совсем другие спарринг-партнеры".

Поэтому мы отодвинули бой на 7 недель, чтобы дать время Джошуа перезагрузиться и вновь вернуться к тренировкам", - заявил Хирн.

Ожидается, что Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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