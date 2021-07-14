Усик в брутальном образе обратился к Джошуа

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO 25 сентября в Лондоне должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

На своей страницей в Instagram Усик еще раз напомнил британскому чемпиону, что идет за ним и за его титулами в супертяжелом весе.

Бой Джошуа – Усик должен принять 65-тысячный стадион лондонского Тоттенхэма.