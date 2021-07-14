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Руис передумал и готов драться с Уайлдером вместо Фьюри

Бокс
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Экс-чемпион готов выйти на голодного американца

Руис передумал и готов драться с Уайлдером вместо Фьюри

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Энди Руис (34-2, 22 КО) еще недавно утверждал, что не собирается драться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), у которого появилось свободное окно после того, как Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) слег с коронавирусом.

Теперь же Руис сообщил, что готов в конце июля выйти на бой с «Бронзовым бомбардировщиком».

"Конечно же я приму бой с Уайлдером. Пускай хоть сейчас набирают. Именно ради вот таких вот возможностей мы и пашем в зале. Ради таких шансов мы и поддерживаем форму. Если они реально засматриваются в мою сторону, то пускай сделают первый шаг. Я готов", - сказал мексиканец.

Маловероятно, что команда Уайлдера предложит Руису бой. Всего идет к тому, что экс-чемпион WBC из Алабамы дождется осени и выйдет на третий бой с Тайсоном Фьюри, которому в феврале прошлого года проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Энди Руис
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Источник:
Vringe.com

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