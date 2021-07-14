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Майк Тайсон: Мейвезер уже не тот
Майк раскритиковал Флойда
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон ответил на вопрос, что он думает о поединке с участием экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.
В июне Мейвезер и Пол провели выставочный бой, победителя выявить не удалось. "Видите, Флойд уже не тот. Он уже не тот. Он хочет вернуться и сражаться, но вы видите, что вышло. Я вернулся, и это было неправильно. Такие вещи сильно бьют по тебе", — приводит слова Тайсона Give me Sport.
На счету Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе, у Пола одно поражение в одном поединке (от блогера KSI в ноябре 2019 года).
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