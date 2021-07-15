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BoxRec официально подтвердил бой Джошуа – Усик
Ждем заявление промоутеров
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Авторитетный портал BoxRec внес в базу данных долгожданный мегафайт между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Великобритании. Ожидается, что два олимпийских чемпиона 2012 года встретятся на 60-тысячном стадионе лондонского Тоттенхэма.
BoxRec оценил противостояние Джошуа и Усика максимальными пятью звездами.
Украинец в 6-й раз в карьере проведет 5-звездочный бой – ранее Усик в статусных схватках побил Кшиштофа Гловацки, Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева, Тони Беллью и Дерека Чисоры.
Что касается Джошуа, то у британца 6 боев с пятью звездами – Энтони побеждал Владимира Кличко, Джозефа Паркера, Александра Поветкина, Кубрата Пулева и Энди Руиса при одном поражении от Руиса в июле 2019 года в Нью-Йорке.
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