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Фьюри подозревают в симулировании коронавируса

Бокс
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Как-то странно он себя ведет

Фьюри подозревают в симулировании коронавируса

Новина українською

Чемпион WBC британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) 24 июля должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), однако подхватил коронавирус и попросил отложить бой на несколько месяцев.

Вместо предусмотренной самоизоляции Фьюри отдыхает в Лас-Вегасе. Так, британец засветился в конторе по прокату автомобилей Royal Exotic Cars.

Есть вопросы и к бывшему чемпиону WBO Джозефу Паркеру, который в лагере Фьюри также стал жертвой коронавируса. Впрочем, это не помешало боксеру из Новой Зеландии недавно вживую поприсутствовать на громком бое UFC между Дастином Пуарье и Конором МакГрегором.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер коронавирус
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