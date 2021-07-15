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Фьюри подозревают в симулировании коронавируса
Как-то странно он себя ведет
Чемпион WBC британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) 24 июля должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), однако подхватил коронавирус и попросил отложить бой на несколько месяцев.
Вместо предусмотренной самоизоляции Фьюри отдыхает в Лас-Вегасе. Так, британец засветился в конторе по прокату автомобилей Royal Exotic Cars.
Есть вопросы и к бывшему чемпиону WBO Джозефу Паркеру, который в лагере Фьюри также стал жертвой коронавируса. Впрочем, это не помешало боксеру из Новой Зеландии недавно вживую поприсутствовать на громком бое UFC между Дастином Пуарье и Конором МакГрегором.
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