Фьюри подозревают в симулировании коронавируса

Чемпион WBC британский супертяж Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) 24 июля должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), однако подхватил коронавирус и попросил отложить бой на несколько месяцев.

Вместо предусмотренной самоизоляции Фьюри отдыхает в Лас-Вегасе. Так, британец засветился в конторе по прокату автомобилей Royal Exotic Cars.

Есть вопросы и к бывшему чемпиону WBO Джозефу Паркеру, который в лагере Фьюри также стал жертвой коронавируса. Впрочем, это не помешало боксеру из Новой Зеландии недавно вживую поприсутствовать на громком бое UFC между Дастином Пуарье и Конором МакГрегором.