Джойс: Джошуа нокаутирует Усика

Джо Джойс (12-0, 11 КО) поговорил о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Думаю, Усик может оказаться сложной задачей для Джошуа, но Энтони рано или поздно нокаутирует его. Усик – не шутка. Он олимпийский чемпион и очень опытный левша, поэтому он, вероятней всего создаст проблемы для Джошуа за счет уклонов и работы ног.

Джошуа рано или поздно доберется до него. Он сократит дистанцию, загонит Усика в угол и донесет мощный удар", - приводит слова Джойса BoxingScene.

Бой Джошуа – Усик должен пройти 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.