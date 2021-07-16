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Фьюри за 8 дней вылечился от коронавируса

Бокс
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Но бой с Уайлдером все равно перенесли

Фьюри за 8 дней вылечился от коронавируса

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) спустя 8 дней после обнаружения коронавируса сдал положительный ПЦР-тест. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный американский инсайдер Майк Коппинджер.

Фьюри 24 июля в Лас-Вегасе должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), однако после вспышки коронавируса в лагере британца мегафайт отложили на 9 октября.

Тайсон Фьюри в последний раз выходил на ринг в феврале 2020 года, когда в седьмом раунде техническим нокаутом побил Уайлдера и снова стал чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри подозревают в симулировании коронавируса.

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В статье: Тайсон Фьюри коронавирус
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