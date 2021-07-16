Башир советует Усику не набирать вес перед боем с Джошуа

Джеймс Али Башир поделился своими мыслями о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я думаю, 102 кг сделает его уязвимым для ударов Джошуа. Я бы не беспокоился о весе, я бы беспокоился больше о боксе. Вывел бы его на 98,5-99 кг, не более 99,3 кг. В 99,3 кг у него все еще есть движение. А движение – это ключ к успеху. Вес должен набираться природно. Когда ты набираешь бойцу дополнительный вес – это его замедляет.

Энтони Джошуа — это молодой сильный боец. Ты не хочешь оказаться там и обмениваться с ним ударами, потому что ночь будет короткой. Это будет проблемой. Поэтому я бы хотел, чтобы Усик был легче и боксировал. Название спорта – это бокс. Здесь выигрывает не тот, кто сильнее бьет.

Бог не сделал Усика большим супертяжем, а говоря о Джошуа, мы говорим о большом человеке. Я хотел бы, чтобы Усик был самим собой. Бокс, бокс, бокс – это название спорта. Если не будешь боксировать, – у тебя будут проблемы. Усик – отличный боксер, но я бы не набирал мышечную массу для Энтони Джошуа. Это не будет хорошо для него", - сказал Башир.