Мэнни Пакьяо: Я хочу бросать вызов лучшим

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) рассказал, по какому принципу выбирал соперника для следующего поединка. Его слова цитирует worldboxingnews.net:

"Я не как некоторые другие бойцы, которые здесь просто из-за денег и готовы драться не с боксерами. Я хочу бросать вызов лучшим. Если бы я дрался за деньги, то зачем мне выбирать непобежденного соперника? Это настоящий бой, и я люблю побеждать ранее небитых.

Я выбирал между Теренсом Кроуфордом, Майки Гарсией и Спенсом, в итоге выбрал Эррола. Хотя я и подумал, что бой с Кроуфордом тоже будет хорошим, ведь и у него нет поражений" - сказал он.