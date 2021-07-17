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Мэнни Пакьяо: Я хочу бросать вызов лучшим

Бокс
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Слова настоящей легенды 

Мэнни Пакьяо: Я хочу бросать вызов лучшим

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) рассказал, по какому принципу выбирал соперника для следующего поединка. Его слова цитирует worldboxingnews.net:

"Я не как некоторые другие бойцы, которые здесь просто из-за денег и готовы драться не с боксерами. Я хочу бросать вызов лучшим. Если бы я дрался за деньги, то зачем мне выбирать непобежденного соперника? Это настоящий бой, и я люблю побеждать ранее небитых.

Я выбирал между Теренсом Кроуфордом, Майки Гарсией и Спенсом, в итоге выбрал Эррола. Хотя я и подумал, что бой с Кроуфордом тоже будет хорошим, ведь и у него нет поражений" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри дал прогноз на бой Усик - Джошуа.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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