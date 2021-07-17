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Денис Беринчик после завершения карьеры планирует заняться государственными делами

Бокс
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Интересное заявление

Денис Беринчик после завершения карьеры планирует заняться государственными делами

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) заявил, что после завершения спортивной карьеры планирует заниматься государственными делами. Соответствующее заявление он сделал в интервью каналу Джентльмены:

"Честно я не знаю. Я - кандидат наук физического воспитания. Наверное, дальше продолжу учится. Буду преподавателем, доктором наук хочу стать. Хочу двигаться в спорте более ближе к своей тематике. Разобраться с проблемами в спорте, быть в Национальном олимпийском комитете. Думаю, Сергей Бубка подтянет молодое поколение. Когда уйду из спорта, тогда займемся государственными заботами" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри дал прогноз на бой Усик - Джошуа.

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В статье: Денис Беринчик
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