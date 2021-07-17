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Питер Фьюри: Усик - серьезный боксер, большой талант, так что это будет хороший бой

Бокс
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Питер Фьюри: Усик - серьезный боксер, большой талант, так что это будет хороший бой

UA-Футбол
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Британский тренер Питер Фьюри рассказал, чего ожидает от поединка Усик - Джошуа. Его слова цитирует SkySports:

"Усик очень опасен. Это не прогулка по парку. Забудьте о том, что он пришел из первого тяжелого веса. Этот парень провел пару боев в супертяжелом дивизионе, он приспособился и набрал нужный вес. Усик - серьезный боксер, большой талант, так что это будет хороший бой.

У него достаточно мощи, чтобы заслужить уважение Джошуа. Он точно бьет и любой боец ​​знает, что с таким весом любой панчер может навредить, если правильно нанесет удар.

Усик относится к супертяжелому дивизиону и является серьезной угрозой. Это серьезный поединок. Я полностью отдаю Джошуа должное за то, что он принял этот бой.

Я думаю, что в конечном итоге это будет битва навыков, потому что нельзя подвергать себя опасности. Я жду этого боя. Это отличный поединок, хорошее противостояние" - сказал он.

Напомним, что ранее Джон Фьюри дал свой прогноз на бой Усик - Джошуа.

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В статье: Александр Усик
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