Диллиан Уайт: Фьюри - мерзкий тип, его главный навык - обманывать публику

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) резко высказался о своем соотечественнике, чемпионe мира по версии WBC Тайсоне Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует The Sun:

"Фьюри - мерзкий тип, его главный навык - обманывать публику, поскольку люди всегда его жалеют. Сейчас бокс - это пародия, все внимание приковано к другим видам спорта, и так произошло потому, что Фьюри про*орал два или три крупнейших поединка.

Если Тайсон проведет бой в октябре, то получится, что он не выходил в ринг и не защищал титул WBC в супертяжелом весе 20 месяцев или почти два года. Это преступление.

Фьюри маялся дурью, когда WBC назначил ему бой со мной за бриллиантовый титул, о котором он попросил. Он валял дурака в случае с поединком с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира, а теперь делает то же самое с реваншем с Уайлдером" - сказал он.