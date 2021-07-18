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Украинец Богачук эффектно нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Бокс
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Наш казак

Украинец Богачук эффектно нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (19-1, 19 КО) успешно вернулся на ринг после поражения от Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).

В своем 20 профи бою наш соотечественник победил 33-летнего американца Брэндона Бауэ (16-24, 11 КО). Украинец нокаутировал своего соперника ударом по корпусу уже в первом раунде и успешно завершил поединок.

Видео нокаута:

Напомним, что ранее Дмитрий Митрофанов успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO Oriental.

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В статье: Сергей Богачук
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