Украинец Богачук эффектно нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Украинский боксер Сергей Богачук (19-1, 19 КО) успешно вернулся на ринг после поражения от Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).

В своем 20 профи бою наш соотечественник победил 33-летнего американца Брэндона Бауэ (16-24, 11 КО). Украинец нокаутировал своего соперника ударом по корпусу уже в первом раунде и успешно завершил поединок.

Видео нокаута: