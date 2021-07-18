  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гвоздик просит не ставить жирную точку в его карьере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвоздик просит не ставить жирную точку в его карьере

Бокс
(1 голосов)

Но скорее всего, сам он ее уже поставил

Гвоздик просит не ставить жирную точку в его карьере

twimg.com

UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что скорее всего не изменит решения о завершении профи карьеры и не вернется на ринг. Соответствующее заявление он сделал в эфире MEGOGO:

"Последнее слово в карьере хотелось бы сказать не так. Но вмешались внешние факторы, в первую очередь - ситуация с коронавирусом. Мне сегодня уже не 20 лет. Я посоветовался со своей семьей, со своей женой, и мы приняли такое решение. Сказать, что это окончательное решение, скорее всего, да, но жирную точку я бы еще не ставил.

Все говорят, что хотели бы возвращения, но конкретных предложений никто не делал. Мой номер телефона все знают, можно поговорить. С боксом я не заканчивал и, надеюсь, никогда не закончу. Соревновательный бокс - да, обычный - планирую заниматься этим всю жизнь. По поводу слов Боба Арума - это не более, чем слова. Я делал какие-то попытки в соцсетях эту ситуацию оживить, но лично со мной никто не связывался, дальше разговоров не пошло. Если зайдет, я рассмотрю" - сказал он.

Напомним, что ранее Дмитрий Митрофанов защитил титул чемпиона мира по версии WBO Oriental.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...