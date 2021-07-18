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Василий Ломаченко открыл собственный отель. Видео
Украинец начал свое новое дело
Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) открыл собственный отель - Loma Club Hotel. Видео с церемонии размещенo на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Гвоздик
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