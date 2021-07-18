  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер: Чтобы победить, Усику нужно держать Джошуа в напряжении
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер: Чтобы победить, Усику нужно держать Джошуа в напряжении

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Тренер: Чтобы победить, Усику нужно держать Джошуа в напряжении

UA-Футбол
Новина українською

Известный тренер Джо Галлахер рассказал, кто по его мнению является фаворитом в противостоянии Усик - Джошуа. Его слова цитирует BoxingNews:

"Джошуа совершенствует свою работу ног, но у Усика тоже хорошие ноги.

Вопрос в том, кто из них сможет справиться с нервами, когда они окажутся на линии огня. Я думаю, что это будет очень техничный, психологически изнурительная бой.

Чтобы победить, Усику нужно держать Джошуа в напряжении. Надо двигаться и сокращать дистанцию, а когда он окажется на близком расстоянии - не позволять Энтони сдержать себя" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко открыл собственный отель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...