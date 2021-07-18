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Тренер: Чтобы победить, Усику нужно держать Джошуа в напряжении
Комментарий специалиста
Известный тренер Джо Галлахер рассказал, кто по его мнению является фаворитом в противостоянии Усик - Джошуа. Его слова цитирует BoxingNews:
"Джошуа совершенствует свою работу ног, но у Усика тоже хорошие ноги.
Вопрос в том, кто из них сможет справиться с нервами, когда они окажутся на линии огня. Я думаю, что это будет очень техничный, психологически изнурительная бой.
Чтобы победить, Усику нужно держать Джошуа в напряжении. Надо двигаться и сокращать дистанцию, а когда он окажется на близком расстоянии - не позволять Энтони сдержать себя" - сказал он.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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