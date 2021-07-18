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Эррол Спенс: Я уверен, что Мэнни уйдет на пенсию после нашего боя
Комментарий американца
Американский боксер, чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал, что уверен в своей победе над филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО). Его слова цитирует BadLeftHook:
"Я безусловно уверен, что Мэнни уйдет на пенсию после нашего боя. Не знаю, смогу ли я нокаутировать Пакьяо, посмотрим, но однозначно, это будет последний его бой.
Я хочу бой с Кроуфордом, и мы должны организовать его. Его команда и моя команда должны встретиться и все обсудить, чтобы выяснить, возможно ли свести нас на ринге. Если этого не произойдет, я должен двигаться дальше и задуматься о смене весовой категории" - сказал он.
Напомним, что ранее Пакьяо
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