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Эррол Спенс: Я уверен, что Мэнни уйдет на пенсию после нашего боя

Бокс
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Комментарий американца

Эррол Спенс: Я уверен, что Мэнни уйдет на пенсию после нашего боя

UA-Футбол
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Американский боксер, чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) рассказал, что уверен в своей победе над филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО). Его слова цитирует BadLeftHook:

"Я безусловно уверен, что Мэнни уйдет на пенсию после нашего боя. Не знаю, смогу ли я нокаутировать Пакьяо, посмотрим, но однозначно, это будет последний его бой.

Я хочу бой с Кроуфордом, и мы должны организовать его. Его команда и моя команда должны встретиться и все обсудить, чтобы выяснить, возможно ли свести нас на ринге. Если этого не произойдет, я должен двигаться дальше и задуматься о смене весовой категории" - сказал он.

Напомним, что ранее Пакьяо объяснил, почему выбрал Спенса следующим соперником.

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В статье: Мэнни Пакьяо Эррол Спенс
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