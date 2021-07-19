Виталию Кличко – 50! А это все нокауты легендарного украинца. ВИДЕО

"Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко сегодня празднует 50-й день рождения.

Кличко-старший на профи-ринге выступал с 1995 по 2005 и с 2008 по 2012 года. Он трижды становился чемпионом мира в хэвивейте и вошел в историю, как боксер, который ни разу не побывал даже в нокдауне.

С 2014 года Виталий Кличко занимает пост мэра Киева.

Виталий Кличко – все нокауты на профи-ринге: