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Виталию Кличко – 50! А это все нокауты легендарного украинца. ВИДЕО

Бокс
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Культовый боксер отмечает юбилей

Виталию Кличко – 50! А это все нокауты легендарного украинца. ВИДЕО

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"Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко сегодня празднует 50-й день рождения.

Кличко-старший на профи-ринге выступал с 1995 по 2005 и с 2008 по 2012 года. Он трижды становился чемпионом мира в хэвивейте и вошел в историю, как боксер, который ни разу не побывал даже в нокдауне.

С 2014 года Виталий Кличко занимает пост мэра Киева.

Виталий Кличко – все нокауты на профи-ринге:

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В статье: Виталий Кличко Бокс
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