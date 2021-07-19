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Прыжок с парашюта и 50 км на велосипеде: Виталий Кличко показал, на что способен в 50 лет

Бокс
(4 голосов)

Возраст – всего лишь цифра

Прыжок с парашюта и 50 км на велосипеде: Виталий Кличко показал, на что способен в 50 лет

Новина українською

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко в день 50-летия опубликовал видео на Facebook со своими спортивными достижениями.

В 50-летнем возрасте экс-чемпион мира в супертяжелом весе способен прыгнуть с парашюта с высоты 5000 метров, покорить горную вершину, преодолеть на велосипеде 50 километров и подтянуться 50 раз.

"Друзья! Сегодня, в день своего юбилея, могу сказать, что выстоял 50 раундов! Я всего в жизни достиг сам. И продолжаю работать над собой. Главное – иметь цель и настойчиво идти к ней. Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верить в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал. 50 - только экватор. Видео ниже это доказывает!", - написал Кличко-старший.

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В статье: Виталий Кличко Бокс
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Комментарии (1)
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ivoloshka (Киев)
19.07.2021 в 14:01
Абалдеть! А после того, как он спрыгнул с парашюта, он дальше летел без него?! И не убился?!Нет, такой шедевр забомбенить могли только проФФеСиональные спортивные журналисты!
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