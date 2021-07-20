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Лопес может отказаться от боя с австралийцем ради реванша с Ломаченко

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Лопес может отказаться от боя с австралийцем ради реванша с Ломаченко

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Авторитетный американский инсайдер Майк Коппинджер в эфире шоу Макса Келлермана Max On Boxing сообщил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) рассматривает вариант с отказом от обязательной защиты титула в бою с Джорджем Камбосомом (19-0, 10 КО) ради реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

"Top Rank уже сейчас обсуждает реванш Ломаченко и Лопеса, который, возможно, устроят до конца года. Мне нравится этот реванш", - сказал Коппинджер.

Лопес и Камбосос должны были оказаться на одном ринге 19 июня, однако поединок был перенесен на 11 сентября из-за положительного теста американца на коронавирус.

Теофимо Лопес еще не провел ни одного боя с момента сенсационной победы над Василием Ломаченко в октябре 2020 года за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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