Красюк: Незаконченное дело с Фьюри может мотивировать Кличко к возвращению

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк порассуждал на тему возможного возвращения Владимира Кличко на ринг.

"Бокс остается в его сердце и мыслях. У него есть незаконченные дела – это реванш с Тайсоном Фьюри. Кличко никогда серьезно не задавался целью устроить этот поединок, но говорил, что это незаконченное дело, которое может мотивировать его и дать ему стимул для камбэка.

Еще одна мотивация Кличко – это возможность стать самым возрастным чемпионом в истории супертяжелого веса", - сказал Красюк для Planet Sport.

Владимир Кличко проиграл два последних боя в карьере – в 2015 году экс-гегемон супертяжелого веса по очкам уступил Тайсону Фьюри, а в 2017-м техническим нокаутом был бит Энтони Джошуа.