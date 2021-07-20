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Смерть или инвалидность. Отец Фьюри решил попугать Уайлдера
Звучит жутковато
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября проведет третий бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Отец британского чемпиона Джон Фьюри высказался о громком мегафайте.
"Тайсон может смотреться ужасно в лагере, но когда она выбирается в ринг, то преображается. Это совсем другой зверюга. У Деонтея дважды на этом прокололись. И в третий раз они также обманутся. Но этот третий раз будет стоить Уайлдеру карьеры и, вероятно, жизни.
А если он не погибнет, то станет инвалидом. Но если они хотят продать душу и положить на кон жизнь ради бабла – давайте, нет проблем", - сказал Фьюри-старший.
Первый бой между Фьюри и Уайлдером в конце 2018 года завершился ничьей, а в реванше в феврале 2020-го Тайсон победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
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