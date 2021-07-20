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Официально: Названа дата боя Усик - Джошуа

Бокс
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Бой запланирован на сентябрь

Официально: Названа дата боя Усик - Джошуа

Фото: instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится. Об этом написал на своей странице в "инстаграме" промоутер нашего боксера Александр Красюк.

Поединок пройдет 25 сентября в Лондоне на арене "Тоттенхэма".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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