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Официально: Названа дата боя Усик - Джошуа
Бой запланирован на сентябрь
Фото: instagram.com
Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится. Об этом написал на своей странице в "инстаграме" промоутер нашего боксера Александр Красюк.
Поединок пройдет 25 сентября в Лондоне на арене "Тоттенхэма".
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