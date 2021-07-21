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Усик показал, как подписывал контракт на бой с Джошуа

Бокс
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Главный бой в карьере украинца

Усик показал, как подписывал контракт на бой с Джошуа

Новина українською

Накануне промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Бой двух олимпийских чемпионов 2012 года пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма.

Усик в Instagram запечатлел процесс подписания контракта на мегафайт с Джошуа.

"Дорогу осилит идущий", - написал украинец.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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