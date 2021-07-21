Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик показал, как подписывал контракт на бой с Джошуа
Главный бой в карьере украинца
Накануне промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Бой двух олимпийских чемпионов 2012 года пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма.
Усик в Instagram запечатлел процесс подписания контракта на мегафайт с Джошуа.
"Дорогу осилит идущий", - написал украинец.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гусев: Все идет по давно намеченному плану
- Болельщик сборной Италии набил тату с изображением пьяного Николо Бареллы
- Покуражились. Шахтер - Оболонь 5:0. Видео голов и обзор матча
- Виталию Кличко – 50! А это все нокауты легендарного украинца. ВИДЕО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...