Усик показал, как подписывал контракт на бой с Джошуа

Накануне промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Бой двух олимпийских чемпионов 2012 года пройдет 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма.

Усик в Instagram запечатлел процесс подписания контракта на мегафайт с Джошуа.

"Дорогу осилит идущий", - написал украинец.