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Усик и Джошуа проведут реванш в случае победы украинца
Закономерно
Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о деталях контракта и пролил свет на тренировочный лагерь Усика.
"Тренировочный лагерь уже идет. Будет ли в нем Папаченко – понятия не имею.
Знаю, что лагерь будет проходить там же, где и во время подготовки к поединку против Мурата Гассиева. Полная изоляция и фокус.
В контракте прописан пункт по реваншу в случае победы Александра Усика. То есть, в наиболее вероятном случае.
Знаю, что Усик победит, а вот в каком раунде – не знаю", - сказал Красюк.
Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн объявил, что британец в случае победы над Усиком проведет бой с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером, которые в октябре сойдутся в трилогии.
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