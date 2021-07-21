Усик и Джошуа проведут реванш в случае победы украинца

Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о деталях контракта и пролил свет на тренировочный лагерь Усика.

"Тренировочный лагерь уже идет. Будет ли в нем Папаченко – понятия не имею.

Знаю, что лагерь будет проходить там же, где и во время подготовки к поединку против Мурата Гассиева. Полная изоляция и фокус.

В контракте прописан пункт по реваншу в случае победы Александра Усика. То есть, в наиболее вероятном случае.

Знаю, что Усик победит, а вот в каком раунде – не знаю", - сказал Красюк.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн объявил, что британец в случае победы над Усиком проведет бой с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером, которые в октябре сойдутся в трилогии.